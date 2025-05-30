Свитолина одолела американку и вышла в 1/8 финала Roland Garros-2025

Элина Свитолина / © Associated Press

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№14 WTA) вышла в 1/8 финала Roland Garros-2025.

В матче третьего раунда основной сетки 30-летняя уроженка Одессы победила американку Бернарду Перу (№83 WTA) – 7:6, 7:6.

Поединок длился 2 часа и 14 минут. Cвитолина 7 раз подавала навылет, совершила 5 двойных ошибок и использовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На ее счету 34 виннера и 30 непринужденных ошибок.

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Отметим, что на французском мэйджоре Элина стартовала разгромной победой над Зейнеп Сонмез из Турции (№76 WTA), а во втором круге обыграла Анну Бондар из Венгрии (№87 WTA).

Следующей соперницей Cвитолиной станет четвертая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини, которая в 1/16 финала обыграла украинку Юлию Стародубцеву (6:4, 6:1).

Элина – единственная украинка, которая добралась до четвертого раунда Roland Garros-2025. Кроме нее, в основной сетке турнира выступали Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Анастасия Соболева.

Действующей чемпионкой турнира является Ига Швентек, которая в прошлом году в третий раз подряд победила на Открытом чемпионате Франции. Польская теннисистка выиграла четыре из пяти последних Roland Garros.

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