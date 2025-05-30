- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 126
- Время на прочтение
- 1 мин
Свитолина одолела американку и вышла в 1/8 финала Roland Garros-2025
Элина единственной среди украинок смогла пробиться в четвертый круг французского мэйджора.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№14 WTA) вышла в 1/8 финала Roland Garros-2025.
В матче третьего раунда основной сетки 30-летняя уроженка Одессы победила американку Бернарду Перу (№83 WTA) – 7:6, 7:6.
Поединок длился 2 часа и 14 минут. Cвитолина 7 раз подавала навылет, совершила 5 двойных ошибок и использовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На ее счету 34 виннера и 30 непринужденных ошибок.
Отметим, что на французском мэйджоре Элина стартовала разгромной победой над Зейнеп Сонмез из Турции (№76 WTA), а во втором круге обыграла Анну Бондар из Венгрии (№87 WTA).
Следующей соперницей Cвитолиной станет четвертая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини, которая в 1/16 финала обыграла украинку Юлию Стародубцеву (6:4, 6:1).
Элина – единственная украинка, которая добралась до четвертого раунда Roland Garros-2025. Кроме нее, в основной сетке турнира выступали Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Анастасия Соболева.
Действующей чемпионкой турнира является Ига Швентек, которая в прошлом году в третий раз подряд победила на Открытом чемпионате Франции. Польская теннисистка выиграла четыре из пяти последних Roland Garros.
Смотрите матчи Roland Garros-2025 с украинской аудиодорожкой на телеканалах Eurosport – эксклюзивно на Киевстар ТВ.