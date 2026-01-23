Свитолина одолела россиянку и вышла в 1/8 финала Australian Open-2026

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№12 WTA) вышла в 1/8 финала Australian Open-2026.

В третьем раунде соревнований 31-летняя украинка за два сета обыграла нейтральную теннисистку с российским паспортом Диану Шнайдер (№22 WTA) – 7:6, 6:3.

Матч продолжался 1 час 35 минут. За игру Свитолина выполнила 5 подач навылет и допустила 5 двойных ошибок.

Обзор матча Свитолина – Шнайдер

Добавим, что на старте Australian Open-2026 первая ракетка Украины победила испанку Кристину Букшу – 6:4, 6:1. Во втором раунде мэйджора Элина обыграла польку Линду Климовичову – 7:5, 6:1.

В 1/8 финала Свитолина сыграет с победительницей матча между румынкой Еленой-Габриэлой Русе (№83 WTA) и "нейтральной" россиянкой Миррой Андреевой (№8 WTA).

Свитолина – единственная украинская теннисистка, которая продолжает выступать в одиночном разряде нынешнего Открытого чемпионата Австралии. Всего в основе турнира было шесть украинок, но Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова и Ангелина Калинина не сумели преодолеть стартовый круг.

Отметим, что лучшим результатом Элины на Australian Open являются три выхода в четвертьфинал (2018, 2019, 2025). В прошлом году она остановилась в 1/4 финала после поражения от будущей победительницы турнира американки Мэдисон Киз.

Напомним, в январе 2026 года Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.