Свитолина одолела Швентек и вышла в финал престижного турнира в Риме

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№10 WTA) вышла в финал турнира WTA 1000 в Риме.

В полуфинале соревнований в столице Италии 31-летняя украинка обыграла экс-первую ракетку мира польку Игу Швентек (№3 WTA) — 6:4, 2:6, 6:2.

Матч продолжался 2 часа и 16 минут. Элина дважды подавала навылет, совершила 6 двойных ошибок и использовала 6 из 9 брейк-пойнтов.

Это была седьмая очная встреча Свитолиной и Швентек — украинка одержала третью победу над соперницей из Польши.

В финале Элина поборется против четвертой ракетки мира американки Кори Гауфф.

Свитолина в третий раз сыграет в финале турнира в Риме и впервые за восемь лет. Ранее она выигрывала здесь трофеи в 2017 и 2018 годах.

Отметим, что Свитолина — седьмая сеяная на турнире в Риме, поэтому она пропускала первый круг. Во втором раунде Элина уверенно победила итальянку Ноэми Базилетти (№427 WTA) — 6:1, 6:3.

В третьем круге Свитолина одержала разгромную победу над американкой Хейли Баптист (№25 WTA) — 6:1, 6:2.

В 1/8 финала Элина одержала уверенную победу над чешкой Николой Бартунковой (№94 WTA) — 6:2, 6:3.

В четвертьфинале Свитолина одержала волевую победу над второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана — 2:6, 6:4, 6:4.

Напомним, в начале мая украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Мадриде, обыграв в финале нейтральную теннисистку с российским паспортом Мирру Андрееву.

