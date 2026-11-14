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ТСН в социальных сетях

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Проспорт
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Свитолина одолела Соболенко и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Элина в решающем трехсетовом поединке обыграла экс-первую ракетку мира.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Элина Свитолина

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) одержала победу над бесфлажной белоруской Ариной Соболенко (№2 WTA) в заключительном, третьем матче группового этапа Итогового турнира WTA-2026.

Поединок завершился триумфом 32-летней украинки над экс-первой ракеткой мира со счетом 6:3, 3:6, 6:1.

Это была восьмая очная встреча теннисисток. Свитолина во второй раз в карьере обыграла Соболенко — впервые это произошло шесть лет назад в Страсбурге.

Обзор матча

"Это был очень тяжелый матч, особенно психологически. Я просто пыталась играть очко за очком, найти свою игру, силу духа. Были подъемы и спады в этой игре, но я очень рада, что смогла придержаться своего плана. Спасибо за поддержку, это было отлично. Это турнир, в котором ты выкладываешь все, играешь каждый матч как последний.И вот я в полуфинале", — сказала Свитолина во флешкоментарии после победы.

Благодаря победе над Соболенко первая ракетка Украины заняла второе место в группе и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA.

Элина стартовала с поражения от бесфлажной россиянки Мирры Андреевой (4:6, 0:6), а затем во втором туре одержала волевую победу над чешкой Каролиной Муховой (3:6, 6:2, 6:2).

Для Свитолиной это третий в карьере выход в полуфинал Итогового турнира WTA. Она выиграла эти соревнования в 2018 году, а в 2019-м — дошла до финала.

В полуфинале Свитолина сыграет против чешки Линды Носковой. Матч состоится в субботу, 14 ноября.

За другую путевку в финал Итогового турнира WTA сразятся Андреева и американка Джессика Пегула.

Напомним, что на Итоговом турнире Украина впервые была представлена двумя теннисистками. Кроме Свитолиной, здесь также играла Марта Костюк, которая на дебютных соревнованиях такого уровня потерпела три поражения и не вышла в плей-офф.

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