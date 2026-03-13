Свитолина одолела вторую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В матче 1/4 финала 31-летняя украинка обыграла вторую ракетку мира польку Игу Швентек со счетом 6:2, 4:6, 6:4.

Поединок длился 2 часа 10 минут. Элина 5 раз подала навылет, сделала 5 двойных ошибок, реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов и проиграла 3 гейма на своей подаче.

Обзор матча

Для Свитолиной это вторая в карьере победа над Швентек. Всего украинка и полька провели шесть личных встреч.

К слову, Элина уже в четвертый раз в этом сезоне обыграла теннисистку из топ-10 мирового рейтинга.

Отметим, что Свитолина начала соревнования в Индиан-Уэллсе сразу со второго раунда, где одолела немку Лауру Зигемунд (№55 WTA) со счетом 7:6, 4:6, 6:3. В третьем круге украинка победила американку Эшлин Крюгер (№82 WTA) — 6:4, 6:2. В 1/8 финала Элина на отказе соперницы прошла чешку Екатерину Синякову (№44 WTA) — 6:1, 1:1.

В полуфинале Свитолина сыграет против третьей ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана. Матч состоится в ночь на субботу, 14 марта.

Напомним, в феврале Элина дошла до финала турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), но в матче за трофей потерпела поражение.