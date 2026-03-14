Свитолина остановилась в шаге от финала турнира в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) не сумела выйти в финал турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В полуфинале 31-летняя украинка уступила Елене Рыбакиной из Казахстана (№3 WTA).

Матч продолжался 1 час 46 минут и завершился поражением Элины со счетом 5:7, 4:6.

В финале Рыбакина сыграет против нейтральной теннисистки с белорусским паспортом Арины Соболенко, которая в полуфинале обыграла чешку Линду Носкову — 6:3, 6:4.

Отметим, что Свитолина начала соревнования в Индиан-Уэллсе сразу со второго раунда, где одолела немку Лауру Зигемунд (№55 WTA) со счетом 7:6, 4:6, 6:3. В третьем круге она победила американку Эшлин Крюгер (№82 WTA) — 6:4, 6:2.

В 1/8 финала Элина на отказе соперницы прошла чешку Екатерину Синякову (№44 WTA) — 6:1, 1:1. В четвертьфинале украинка одолела польку Игу Швентек (№2 WTA) — 6:2, 4:6, 6:4

Напомним, в феврале Элина дошла до финала турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), но в матче за трофей потерпела поражение.