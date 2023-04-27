Свитолина отказалась пожать руку сопернице из Беларуси после матча на турнире в Мадриде (видео)

Звезда украинского тенниса Элина Свитолина не пожала руку белоруске Александре Саснович после матча первого круга турнира WTA1000 в Мадриде.

Поединок завершился победой соперницы из Беларуси со счетом 4:6, 5:7.

После завершения матча теннисистки отправились к сетке для традиционного рукопожатия, однако Элина показательно проигнорировала спортсменку из страны-агрессора, пожав руку только рефери.

Добавим, что украинские теннисистки регулярно демонстрируют свое принципиальное отношение к представительницам РФ и Беларуси, которым разрешено выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

К примеру, в феврале первая ракетка Украины Ангелина Калинина на турнире в Дубае не пожала руку россиянке Веронике Кудерметовой, а в апреле она не пожала руку другой россиянке Анне Калинской на соревнованиях в американском Чарльстоне.

Украинская теннисистка Марта Костюк отказывалась от рукопожатий с россиянками Варварой Грачевой и Анастасией Потаповой, а также белорусками Викторией Азаренко и Александрой Саснович.

Напомним, в начале апреля Свитолина вернулась на корт после декрета. В середине октября прошлого года Элина впервые стала мамой. Украинка родила дочь от своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса.

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