Свитолина отреагировала на скандал с Соболенко, которая обматерила украинцев во время матча

Элина Свитолина / © Associated Press

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Украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на скандал, который вспыхнул после ее матча с бесфлажной белоруской Ариной Соболенко на Итоговом турнире WTA.

Первая ракетка Украины отметила, что поединки против белоруски всегда имеют особый подтекст, ведь у каждой из них есть собственные болельщики.

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В то же время Свитолина подчеркнула, что сама неоднократно сталкивалась с оскорблениями из-за войны России против Украины. Поэтому подобные проявления в социальных сетях для нее не являются чем-то новым.

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"Мы видим, что здесь много украинцев, много флагов и много поклонников Украины. И, конечно, они хотели, чтобы я выиграла этот матч. Думаю, что мы много раз играли с Ариной, и это всегда, знаете... У нее есть свои болельщики, а у меня — мои. В каждой стране каждый матч, который мы сыграли, ну, знаете ли, было по-разному.

Поэтому я хочу сказать, что я видела это мельком, потому что, конечно, это в соцсетях. Но я просто надеюсь, что матчи между нами будут проходить в атмосфере уважения, в определенном смысле. Потому что иногда в некоторых матчах, которые мы сыграли, в мой адрес также звучали не слишком приятные комментарии, в частности, о войне. А в соцсетях иногда все выглядит несколько искаженно", — сказала Свитолина во время общения с журналистами.

Напомним, Свитолина в матче заключительного тура Итогового турнира WTA одолела Соболенко со счетом 6:3, 3:6, 6:1. Благодаря этому украинка финишировала на втором месте в своем квартете и вышла в полуфинал, где разгромила чешку Линду Носкову.

Соболенко во время решающего сета поединка со Свитолиной эмоционально выругалась на русском языке. Камеры зафиксировали, как белорусская теннисистка выкрикивает то ли "Эта е***ая украинская ш***а, н***й!", то ли "Эти е****е с**и украинцы, н***й!". Поскольку с телетрансляции не было слышно, как именно материлась Арина, то пришлось читать по губам, чтобы расшифровать сказанное ею.

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Позже белорусская теннисистка оправдалась за свое позорное поведение. Соболенко заявила, что ее нецензурные высказывания были направлены не сопернице, а зрителям на трибунах, которые агрессивно радовались ее ошибкам. Арина попросила прощения у всех, кого оскорбила, а Свитолиний пожелала всего самого лучшего в дальнейшем на турнире.

Отметим, что 28-летняя Соболенко избегает вопросов о войне в Украине, а режим Лукашенко продолжает использовать ее имя в своей пропаганде. Также она подписала провластное письмо в поддержку белорусского диктатора во время протестов в 2020 году.

В финале Свитолина поборется за трофей с бесфлажной россиянкой Миррой Андреевой, которая в полуфинале победила американку Джессику Пегулу. Финальный матч состоится в воскресенье, 15 ноября. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

Свитолина в третий раз в карьере сыграет в финале Итогового турнира WTA. Она выиграла эти соревнования в 2018 году, а в 2019-м — стала финалисткой.

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На Итоговом турнире Украина впервые была представлена двумя теннисистками. Кроме Свитолиной, здесь также играла Марта Костюк, которая на дебютных соревнованиях такого уровня потерпела три поражения и не вышла в плей-офф.

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