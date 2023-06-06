Свитолина отреагировала на свист трибун из-за отказа пожать руку Соболенко на Roland Garros

Элина заявила, что не намерена продавать свою страну, чтобы получить одобрение публики.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свист болельщиков в ее адрес из-за того, что она не пожала руку белоруске Арине Соболенко после матча 1/4 финала Roland Garros-2023.

28-летняя украинка проиграла спортсменке из страны-агрессора со счетом 4:6, 4:6. После завершения поединка Соболенко демонстративно ожидала рукопожатия у сетки, но Элина принципиально проигнорировала соперницу, за что ее освистали трибуны.

"Я не обращаю на это особого внимания. Я не собираюсь всем угождать. У меня есть своя позиция и я ее придерживаюсь. Я не собираюсь продавать свою страну ради симпатий людей", – сказала Свитолина.

Elina Свитолина на покупке пострадавших после Aryna Sabalenka матч:



“I don't pay much attention to it. Я не желаю идти на все. У нас есть мое положение и это stick to it. Я не могу идти в мою страну для людей' sympathy" pic.twitter.com/HN4cUiqytQ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) 6 июня 2023

Также украинка высказалась о том факте, что Соболенко ждала ее у сетки после завершения матча.

"Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки. Мне кажется, что я достаточно четко выражала свою позицию. Накалила ли она этим ситуацию на трибунах? К сожалению, думаю, что да", – приводит слова Элины Telegram-канал Ukrainian Tennis.

Ранее Свитолина на Roland Garros-2023 также не пожала руку своим соперницам из России – Анне Блинковой и Дарье Касаткиной.

Стоит отметить, что Свитолина не первая украинская теннисистка, которую в этом году освистали на Открытом чемпионате Франции из-за нежелания пожать руку сопернице из страны-агрессора. Ранее Марту Костюк освистали зрители на трибунах французского мейджора после матча с Соболенко в первом круге Roland Garros.

Добавим, что Соболенко во время текущего турнира отказалась осудить войну в Украине. Более того, вторая ракетка мира из Беларуси решила проводить тайные пресс-конференции только для лояльных к ней журналистов, чтобы избежать неудобных вопросов о подписанном ею в 2020 году письме в поддержку самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, а также ракетных обстрелах Украины, которые ведут российские оккупанты в том числе и с территории Беларуси.

Напомним, для Свитолиной это был первый турнир Большого шлема после рождения дочери. Украинка в десятый раз участвовала в Открытом чемпионате Франции и смогла повторить свой личный рекорд – Элина в четвертый раз в карьере дошла до четвертьфинала на Roland Garros. Ранее она добиралась до этой стадии в 2015, 2017 и 2020 годах.

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