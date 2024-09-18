Свитолина перенесла операцию и показала фото из больничной палаты

Украинская теннисистка Элина Свитолина перенесла операцию на правой ноге.

Об этом 30-летняя спортсменка сообщила в своем Instagram, добавив фото из больничной палаты.

"Привет всем. К сожалению, мой сезон 2024 года уже в учебниках истории, поскольку сегодня мне сделали операцию на ноге, чтобы исправить давнюю проблему, которую я пыталась решить в течение этого года.

Это та самая проблема, которая закончила мой сезон 2023 года и мешала мне в течение большей части 2024 года. С этим стало труднее справиться, и она все больше и больше влияет на меня не только в теннисе и на тренировках, но и в моей повседневной жизни.

Я рада возможности сосредоточиться на своем выздоровлении и вернуться еще сильнее, чем раньше. Я полна решимости сделать все возможное, чтобы вернуться на корт и соревноваться на самом высоком уровне.

Хочу поблагодарить всех вас за поддержку и участие в это сложное время. Ваша любовь и позитив означают для меня все, и я с нетерпением жду встречи с вами на кортах в 2025 году", – написала Элина в своем Instagram.

Элина Свитолина / Фото: instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис / Фото: instagram.com/elisvitolina

Напомним, Свитолина досрочно завершила теннисный сезон-2024 из-за травм.

В этом году Свитолина сыграла в финале турнира WTA 250 в Окленде, дошла до четвертьфинала Wimbledon и до 1/8 финала Australian Open, US Open и Roland Garros. На Олимпиаде-2024 в Париже она остановилась в 1/8 финала. Сейчас украинка занимает 28-е место в рейтинге WTA.

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