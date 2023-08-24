Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Свитолина, первая ракетка мира и другие звезды: на US Open состоялся благотворительный матч ради Украины

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
102
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Свитолина, первая ракетка мира и другие звезды: на US Open состоялся благотворительный матч ради Украины

Элина Свитолина / Фото: Associated Press

Собранные средства будут направлены на помощь украинцам, пострадавшим от войны с Россией.

На US Open-2023 в Нью-Йорке прошел благотворительный матч в поддержку Украины во время войны с российскими оккупантами.

Участие в мероприятии приняли звезды мирового тенниса, среди которых украинка Элина Свитолина и ее муж, француз Гаэль Монфис, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, американские теннисисты Фрэнсис Тиафо и Джессика Пегула, а также итальянец Маттео Берреттини.

Присоединились к благотворительным выставочным матчам также легендарные теннисисты Джон Макинрой и Габриэла Сабатини. Специальными гостями события стали известный певец Себастьян Ятра и баскетболист НБА Джимми Батлер.

Отметим, что в одном из поединков Свитолина сыграла в паре с Монфисом. В формате быстрого тай-брейка они уступили американцам Дженнифер Брейди и Кристоферу Юбэнксу со счетом 9:11.

Организаторы Открытого чемпионата США объявили, что во время благотворительного мероприятия было собрано 320 тысяч долларов. Все средства передадут на помощь украинцам, пострадавшим от военной агрессии России.

Основная сетка US Open-2023 стартует 28 августа и продлится до 10 сентября. В этом году призовой фонд турнира будет составлять рекордные 65 миллионов долларов.

Читайте также:

Украинские теннисисты узнали первых соперников в квалификации US Open-2023

Украинская теннисистка драматично упустила победу над пятой ракеткой мира на турнире в Цинциннати

Свитолина потерпела разгромное поражение на старте турнира WTA в Монреале

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
102
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация