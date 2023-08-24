Свитолина, первая ракетка мира и другие звезды: на US Open состоялся благотворительный матч ради Украины

Собранные средства будут направлены на помощь украинцам, пострадавшим от войны с Россией.

На US Open-2023 в Нью-Йорке прошел благотворительный матч в поддержку Украины во время войны с российскими оккупантами.

Участие в мероприятии приняли звезды мирового тенниса, среди которых украинка Элина Свитолина и ее муж, француз Гаэль Монфис, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, американские теннисисты Фрэнсис Тиафо и Джессика Пегула, а также итальянец Маттео Берреттини.

Присоединились к благотворительным выставочным матчам также легендарные теннисисты Джон Макинрой и Габриэла Сабатини. Специальными гостями события стали известный певец Себастьян Ятра и баскетболист НБА Джимми Батлер.

Отметим, что в одном из поединков Свитолина сыграла в паре с Монфисом. В формате быстрого тай-брейка они уступили американцам Дженнифер Брейди и Кристоферу Юбэнксу со счетом 9:11.

Смешанные дюймы счета, что не может быть растерян от Jennifer Brady, Chris Eubanks, Gael Monfils и Elina Свитолина! pic.twitter.com/u9VWsQgUUo — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2023

Организаторы Открытого чемпионата США объявили, что во время благотворительного мероприятия было собрано 320 тысяч долларов. Все средства передадут на помощь украинцам, пострадавшим от военной агрессии России.

Основная сетка US Open-2023 стартует 28 августа и продлится до 10 сентября. В этом году призовой фонд турнира будет составлять рекордные 65 миллионов долларов.

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