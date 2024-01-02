Свитолина победила экс-первую ракетку мира в стартовом матче 2024 года (видео)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно стартовала на турнире WTA 250 в новозеландском Окленде. В первом раунде соревнований уроженка Одессы обыграла экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании.

Матч продолжался один час 45 минут и завершился победой украинской теннисистки со счетом 6:4, 6:3.

Обзор матча Свитолина – Возняцки

Отметим, что Свитолина в шестой раз за карьеру встречалась с Возняцки и в пятый раз смогла ее победить. Элина лишь однажды уступала экс-лидеру мирового рейтинга и чемпионке Australian Open-2018.

К слову, для украинки это был первый официальный матч за четыре месяца. В начале сентября она объявила о перерыве в выступлениях, чтобы полностью восстановиться от травмы стопы.

После завершения поединка Свитолина прокомментировала свою победу над Возняцки.

"Для меня это был напряженный 2023 год. У меня было несколько потрясающих матчей и отличных побед. Я очень довольна достигнутым уровнем. Сейчас новый год. У меня есть еще более высокие цели. Я очень рада, что начинаю новый год с победы и попытаюсь закрепить это", – приводит слова украинки The Tennis Letter.

Во втором круге турнира в Окленде звезда украинского тенниса сразится за путевку в четвертьфинал с победительницей матча Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Эмма Радукану (Великобритания).

Напомним, в начале апреля 2023 года Свитолина вернулась на корт после декрета. В середине октября 2022-го Элина впервые стала мамой. Украинка родила дочь от своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса.

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