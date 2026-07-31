Свитолина победила экс-россиянку на старте турнира WTA в Вашингтоне

Элина Свитолина / © Associated Press

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA №10) вышла в третий круг на турнире WTA 500 в Вашингтоне (США).

В своем стартовом матче на турнире 31-летняя украинка, пропускавшая первый раунд, одолела экс-россиянку Полину Кудерметову (WTA №108), которая в декабре 2025 года официально сменила спортивное гражданство и начала выступать за Узбекистан.

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Поединок длился 1 час 29 минут и завершился победой украинской теннисистки со счетом 7:6, 6:4.

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В течение матча Элина подала 4 раза навылет, совершила 9 двойных ошибок и использовала 4 из 8 брейк-пойнтов.

Видеообзор матча

Таким образом, Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, где сыграет с филиппинкой Александрой Эалой.

Отметим, что для Элины это первый турнир с Уимблдона-2026, где она сенсационно выбыла уже в первом раунде, проиграв другой украинке Дарье Снигур.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по теннису назвала состав на финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг.

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