Свитолина победила экс-россиянку на турнире в Монтеррее и не пожала ей руку (видео)

Украинка проигнорировала соперницу, которая до августа 2024 года выступала за государство-террорист.

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в мексиканском Монтеррее.

29-летняя уроженка Одессы стартовала на этих соревнованиях сразу со второго круга, где обыграла представительницу Армении Элину Аванесян. Матч продолжался 1 час 14 минут и завершился победой украинки со счетом 6:4, 6:3.

После своей победы Свитолина не пожала руку Аванесян, проигнорировав ее. В то же время она не забыла пожать руку рефери и поприветствовать болельщиков.

21-летняя Аванесян родилась в российском городе Пятигорск. До августа 2024 года она выступала за государство-террорист, но теперь получила армянское гражданство.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с шестой сеяной Линдой Носковой из Чехии. Поединок состоится в ночь на 23 августа.

Свитолина осталась последней украинкой в одиночном разряде турнира в Монтеррее. Ранее в первом круге вылетели Ангелина Калинина и Екатерина Володько.

Напомним, на прошлой неделе Свитолина выступала на турнире WTA 1000 в американском Цинциннати, где остановилась в 1/8 финала после поражения от "нейтральной" белоруски Арины Соболенко, которая является третьим номером мирового рейтинга.

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