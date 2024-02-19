Свитолина победила Калинину в напряженном украинском дерби на старте турнира в Дубае

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№20 WTA) одержала победу над своей соотечественницей Ангелиной Калининой (№32 WTA) в первом круге турнира WTA 1000 в Дубае.

Украинское дерби в ОАЭ длилось 1 час 41 минуту. Первый сет Свитолина выиграла со счетом 6:3, а во второй партии одолела Калинину на тай-брейке – 7:6.

За весь матч Свитолина 7 раз подавала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 1/3 брейк-пойнтов. Калинина совершила 3 подачи навылет, не допускала двойных ошибок и не использовала ни одного из 3 брейкпойнтов.

Свитолина и Калинина во второй раз в карьере соревновались на корте. Оба матча завершились в пользу Элины.

Отметим, что для Свитолиной это первый турнир после Australian Open-2024, на котором она в 1/8 финала со слезами снялась с матча против чешки Линды Носковой из-за травмы спины.

Свитолина – единственная украинка, преодолевшая стартовый раунд турнира в ОАЭ. Ранее Леся Цуренко и Марта Костюк снялись из-за проблем со здоровьем, а Даяна Ястремская уступила "нейтральной" россиянке Веронике Кудерметовой.

Во втором круге соревнований Элина сыграет против немки Татьяны Марии (№50 WTA).

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