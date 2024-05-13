Свитолина победила россиянку и вышла в 1/8 финала престижного турнира в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в 1/8 финала турнира WTA 1000 в итальянском Риме.

В матче третьего круга 29-летняя уроженка Одессы победила россиянку Анну Калинскую, которая из-за захватнической войны РФ против Украины была допущена к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Поединок длился час и 14 минут. Украинская теннисистка в обоих сетах была сильнее – 6:3, 6:3.

В 1/8 финала Свитолина сыграет против еще одной "нейтральной" теннисистки – второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко, которая в третьем раунде обыграла украинку Даяну Ястремскую – 6:4, 6:2.

Свитолина – единственная украинка, которая вышла в 1/8 финала турнира в Риме. В третьем круге свои выступления завершила еще одна наша соотечественница Ангелина Калинина, уступив Марии Саккари из Греции (6:7, 0:6).

Отметим, что турнир в Риме станет последним соревнованием перед вторым Грендслемом в 2024 году – Roland Garros, в основную сетку которого попали пять украинских теннисисток.

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