Свитолина победила россиянку и вышла в полуфинал турнира WTA в Страсбурге

Элина за два сета обыграла соперницу из государства-террориста.
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира серии WTA 250 в Страсбурге (Франция).
В матче 1/4 финала Свитолина победила россиянку Варвару Грачеву. Украинка уверенно разобралась со спортсменкой из страны-террориста за два сета – 6:3, 6:4.
Поединок длился один час и 23 минуты. За это время Свитолина дважды подавала навылет, не допускала двойных ошибок и использовала 4/5 брейкпойнтов.
Победа continues @ElinaSvitolina тормоз в Strasbourg semifinals в STYLE, дефицит Gracheva 6-3, 6-4! #IS23 pic.twitter.com/Slz8f1cXdx— wta (@WTA) May 25, 2023
В полуфинале соперницей украинской теннисистки станет француженка Клара Бюрель. Игра состоится в пятницу, 26 мая.
Добавим, что в первом круге Свитолина победила американку Луизу Чирико со счетом 6:4, 7:6. Во втором раунде соперница украинки Эрин Раутлифф из Новой Зеландии снялась с матча из-за травмы, поэтому Элина автоматически пробилась в четвертьфинал.
Отметим, что Свитолина во второй раз после возобновления карьеры вышла в полуфинал теннисного турнира. Ранее она добиралась до этой стадии на соревнованиях WTA 125 во французском Сен-Мало.
В полуфинал на турнирах серии WTA 250 Элина пробилась впервые с августа 2021 года. Тогда украинка триумфовала на соревнованиях в Чикаго.
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