- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 44
- Время на прочтение
- 1 мин
Свитолина победила россиянку и вышла в третий круг турнира в Ухане
Элина в сложном трехсетовом поединке справилась с бесфлажной соперницей из страны-агрессора.
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) вышла в третий круг турнира WTA 1000 в китайском Ухане.
Как пятая сеяная 32-летняя уроженка Одессы пропускала первый раунд соревнований, а в поединке 1/16 финала победила "нейтральную" российскую теннисистку Людмилу Самсонову.
Трехсетовый матч длился 2 часа 12 минут и завершился триумфом представительницы Украины над бесфлажной соперницей из страны-агрессора со счетом 6:2, 5:7, 6:2.
За проведенное на корте время Элина 4 раза подавала навылет, совершила 7 двойных ошибок и использовала 9 из 18 брейк-пойнтов.
Видеообзор матча
Это была вторая очная встреча теннисисток. В июне этого года Свитолина победила Самсонову на турнире в Бад-Гомбурге.
Элина одержала 25-ю победу на турнирах WTA 1000 в сезоне — это лучший показатель в ее карьере: предыдущий рекорд она установила в 2017 году, выиграв 21 поединок.
В третьем круге соревнований Свитолина сыграет против победительницы противостояния между американкой Кэти Волынец и китаянкой Ханью Гуо.
Ранее сообщалось, что Свитолина не сумела пробиться в полуфинал престижного турнира в Пекине.