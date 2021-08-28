Свитолина победила в напряженной дуэли и впервые в сезоне вышла в финал турнира WTA (видео)

Свитолина победила в напряженной дуэли и впервые в сезоне вышла в финал турнира WTA (видео)

До титула остался всего один шаг.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал престижного турнира WTA в Чикаго.

В полуфинальном матче 26-летняя уроженка Одессы одолела представительницу Швеции Ребекку Петерсон.

Поединок длился три сета. Украинка разгромно выиграла первый, но проиграла во втором на тай-брейке. В третьей партии Элина собралась и дожала неуступчивую соперницу. Как итог, победа Свитолиной со счетом 6:1, 6:7, 6:3.

Обзор матча Свитолина - Петерсон

Для Свитолиной это первый в сезоне выход в финал на турнирах WTA. В случае победы Элина станет обладательницей 16-го титула WTA в карьере.

Соперницей Элины в финальной битве будет француженка Ализе Корне, которая победила россиянку Варвару Грачеву - 4:6, 6:1, 6:0. Финальный матч состоится в субботу, 28 августа, в 22:00 по киевскому времени.

На турнире в Чикаго Элина посеяна под первым номером.

Еще одна украинка Марта Костюк вылетела в четвертьфинале турнира в Чикаго, проиграв Грачевой - 7:6, 3:6, 4:6.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку