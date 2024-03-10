Свитолина победно стартовала на турнире в Индиан-Уэллсе, Костюк без борьбы вышла в 1/8 финала

В третьем круге Элина посоревнуется с обидчицей Леси Цуренко, а следующей соперницей Марты может стать россиянка.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно начала выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

29-летняя уроженка Одессы (№17 WTA) стартовала со второго раунда соревнований победой над чешкой Катержиной Синяковой (№41 WTA) – 6:3, 2:6, 6:1.

Матч длился ровно 2 часа. Свитолина дважды подавала навылет, совершила 5 двойных ошибок и использовала 4 из 11 брейк-пойнтов.

В 1/16 финала Элина сыграет с американкой Эммой Наварро (№23 WTA), которая во втором круге обыграла украинку Лесю Цуренко (№37 WTA) со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

Матч продолжался 2 часа и 29 минут. Цуренко ни разу не подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и использовала 8 из 15 брейк-пойнтов.

Кроме Свитолиной выступления в Индиан-Уэллсе также продолжает украинка Марта Костюк (№32 WTA), которая уже вышла в 1/8 финала, поскольку чешка Маркета Вондроушова (№7 WTA) снялась с соревнований по неизвестной причине.

Отметим, что во втором раунде Костюк обыграла японку Маи Хонтаму (№120 WTA) – 6:4, 6:2.

В 1/8 украинка Марта встретится с победительницей матча между "нейтральной" россиянкой Анастасией Павлюченковой (№24 WTA) и бразильянкой Беатрис Хаддад Майей (№13 WTA).

Напомним, ранее украинские теннисистки Ангелина Калинина (№35 WTA) и Даяна Ястремская (№31 WTA) выбыли во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе.

Ястремская из-за травмы не смогла доиграть матч с британкой Эммой Радукану (№250 WTA), снявшись в первом сете после консультации с врачом при счете 4:0 в пользу британки. Калинина проиграла итальянке Лючии Бронцетти (№53 WTA) – 3:6, 4:6.

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