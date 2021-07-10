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Свитолина поделилась фото в купальнике с отдыха: фанаты сравнили теннисистку с "Венерой" Боттичелли

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Свитолина поделилась фото в купальнике с отдыха: фанаты сравнили теннисистку с "Венерой" Боттичелли

instagram.com/elisvitolina

Уже через две недели первая ракетка страны будет стартовать на Олимпиаде.

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина поделилась новым кадром с отдыха, который она проводит в Монако.

5-й номер мирового рейтинга опубликовала в Instagram фото, на котором она в купальнике греется на солнце после купания в море.

© instagram.com/elisvitolina
instagram.com/elisvitolina

Один из фанатов сравнил снимок Элины с известной картиной итальянского живописца Сандро Боттичелли "Рождение Венеры":

  • После завершившегося Уимблдона Свитолина опустится на шестое место в рейтинге лучших теннисисток планеты.
  • Элина на турнире завершила борьбу на стадии второго круга, проиграв в двух сетах польской теннисистке Магде Линетт.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Свитолина выложила фото, которое вызвало зависть у телеведущей Леси Никитюк.