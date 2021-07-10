Свитолина поделилась фото в купальнике с отдыха: фанаты сравнили теннисистку с "Венерой" Боттичелли

Уже через две недели первая ракетка страны будет стартовать на Олимпиаде.
Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина поделилась новым кадром с отдыха, который она проводит в Монако.
5-й номер мирового рейтинга опубликовала в Instagram фото, на котором она в купальнике греется на солнце после купания в море.
Один из фанатов сравнил снимок Элины с известной картиной итальянского живописца Сандро Боттичелли "Рождение Венеры":
L’opera d’arte del giorno— raicultura (@RaiCultura) September 1, 2020
Sandro Botticelli, Nascita di Venere, 1485 circa, Galleria degli Uffizi, Firenze.#CondividiLaCultura pic.twitter.com/eHrZGfDumg
- После завершившегося Уимблдона Свитолина опустится на шестое место в рейтинге лучших теннисисток планеты.
- Элина на турнире завершила борьбу на стадии второго круга, проиграв в двух сетах польской теннисистке Магде Линетт.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Свитолина выложила фото, которое вызвало зависть у телеведущей Леси Никитюк.