Свитолина поднялась на седьмое место в рейтинге лучших теннисисток мира
Это самая высокая позиция Элины в рейтинге WTA с октября 2021-го.
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира. Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на седьмое место.
На прошлой неделе Свитолина выбыла в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами (США), потерпев сенсационное поражение от американской теннисистки Хейли Баптист.
Впрочем, это не помешало украинке подняться на одну ступеньку в мировой классификации, обойдя итальянку Жасмин Паолини.
Седьмое место — это самая высокая позиция Элины в рейтинге WTA с октября 2021-го, когда она была шестой.
Лучшим результатом в карьере 31-летней уроженки Одессы остается третье место мирового рейтинга, которого она достигла в 2017-м.
Первой ракеткой планеты продолжает оставаться нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко. Вторую позицию сохранила представительница Казахстана Елена Рыбакина. На третью строчку поднялась американка Кори Гауфф, которая благодаря выходу в финал турнира в Майами вытеснила из топ-3 польку Игу Швентек.
Обновленный рейтинг WTA
1. Арина Соболенко — 11025 очков
2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 8108
3. Кори Гауфф (США) — 7278 (+1 позиция)
4. Ига Швентек (Польша) — 7263 (-1)
5. Джессика Пегула (США) — 6243
6. Аманда Анисимова (США) — 6180
7. Элина Свитолина (Украина) — 3965 (+1)
8. Жасмин Паолини (Италия) — 3907 (-1)
9. Виктория Мбоко (Канада) — 3531
10. Мирра Андреева — 3121
...
27. Марта Костюк (Украина) — 1473 (+1)
49. Даяна Ястремская (Украина) — 1165 (+5)
71. Александра Олейникова (Украина) — 931 (-5)
89. Юлия Стародубцева (Украина) — 816 (+19)
93. Дарья Снигур (Украина) — 803 (+17)
119. Ангелина Калинина (Украина) — 696 (+8)
205. Вероника Подрез (Украина) — 340
261. Катарина Завацкая (Украина) — 263 (+31)
279. Анастасия Соболева (Украина) — 239 (+8)
Ранее сообщалось, что украинка стала чемпионкой мира по боксу по версии IBO.