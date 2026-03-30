Свитолина поднялась на седьмое место в рейтинге лучших теннисисток мира

Элина Свитолина

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира. Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на седьмое место.

На прошлой неделе Свитолина выбыла в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами (США), потерпев сенсационное поражение от американской теннисистки Хейли Баптист.

Впрочем, это не помешало украинке подняться на одну ступеньку в мировой классификации, обойдя итальянку Жасмин Паолини.

Седьмое место — это самая высокая позиция Элины в рейтинге WTA с октября 2021-го, когда она была шестой.

Лучшим результатом в карьере 31-летней уроженки Одессы остается третье место мирового рейтинга, которого она достигла в 2017-м.

Первой ракеткой планеты продолжает оставаться нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко. Вторую позицию сохранила представительница Казахстана Елена Рыбакина. На третью строчку поднялась американка Кори Гауфф, которая благодаря выходу в финал турнира в Майами вытеснила из топ-3 польку Игу Швентек.

Обновленный рейтинг WTA

1. Арина Соболенко — 11025 очков

2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 8108

3. Кори Гауфф (США) — 7278 (+1 позиция)

4. Ига Швентек (Польша) — 7263 (-1)

5. Джессика Пегула (США) — 6243

6. Аманда Анисимова (США) — 6180

7. Элина Свитолина (Украина) — 3965 (+1)

8. Жасмин Паолини (Италия) — 3907 (-1)

9. Виктория Мбоко (Канада) — 3531

10. Мирра Андреева — 3121

...

27. Марта Костюк (Украина) — 1473 (+1)

49. Даяна Ястремская (Украина) — 1165 (+5)

71. Александра Олейникова (Украина) — 931 (-5)

89. Юлия Стародубцева (Украина) — 816 (+19)

93. Дарья Снигур (Украина) — 803 (+17)

119. Ангелина Калинина (Украина) — 696 (+8)

205. Вероника Подрез (Украина) — 340

261. Катарина Завацкая (Украина) — 263 (+31)

279. Анастасия Соболева (Украина) — 239 (+8)

