Свитолина поднялась на восьмое место в рейтинге лучших теннисисток мира
Это самая высокая позиция Элины в рейтинге WTA с октября 2021-го.
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира. Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на восьмое место.
На прошлой неделе ей удалось дойти до полуфинала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв на пути к нему в том числе вторую ракетку планеты польку Игу Швентек.
Восьмое место — это самая высокая позиция Элины в рейтинге WTA с октября 2021-го, когда она была шестой.
Лучшим результатом в карьере 31-летней уроженки Одессы остается третье место мирового рейтинга, которого она достигла в 2017-м.
Что касается других украинок, то Марта Костюк сохранила 28-е место, а Даяна Ястремская потеряла две позиции и теперь располагается 54-й.
Александра Олейникова обновила личный рекорд в рейтинге WTA, поднявшись на семь позиций — сейчас она является 66-й ракеткой мира. Юлия Стародубцева опустилась на три ступеньки и сейчас идет 108-й.
Дарья Снигур отыграла семь позиций и сейчас является 110-й. Ангелина Калинина, выиграв два подряд турнира WTA 125 в Анталии, спрогрессировала сразу на 62 позиции и теперь находится на 127-м месте.
Первой ракеткой планеты продолжает оставаться нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко. На вторую строчку поднялась представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая не пустила Свитолину в финал турнира в Индиан-Уэллсе. На третье место опустилась Швентек.
Обновленный рейтинг WTA
1. Арина Соболенко — 11025 очков
2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 7783 (+1 позиция)
3. Ига Швентек (Польша) — 7413 (-1)
4. Кори Гауфф (США) — 6748
5. Джессика Пегула (США) — 6678
6. Аманда Анисимова (США) — 6180
7. Жасмин Паолини (Италия) — 4232
8. Элина Свитолина (Украина) — 4020 (+1)
9. Виктория Мбоко (Канада) — 3351 (+1)
10. Мирра Андреева — 3066 (-2)
…
28. Марта Костюк (Украина) — 1528
54. Даяна Ястремская (Украина) — 1140 (-2)
66. Александра Олейникова (Украина) — 960 (+7)
108. Юлия Стародубцева (Украина) — 751 (-3)
110. Дарья Снигур (Украина) — 737 (+7)
127. Ангелина Калинина (Украина) — 625 (+62)
205. Вероника Подрез (Украина) — 349 (-2)
287. Анастасия Соболева (Украина) — 232 (-17)
292. Катарина Завацкая (Украина) — 231 (+2)
