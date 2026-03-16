Свитолина поднялась на восьмое место в рейтинге лучших теннисисток мира

Элина Свитолина / © Associated Press

Реклама

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира. Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на восьмое место.

На прошлой неделе ей удалось дойти до полуфинала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв на пути к нему в том числе вторую ракетку планеты польку Игу Швентек.

Восьмое место — это самая высокая позиция Элины в рейтинге WTA с октября 2021-го, когда она была шестой.

Реклама

Лучшим результатом в карьере 31-летней уроженки Одессы остается третье место мирового рейтинга, которого она достигла в 2017-м.

Что касается других украинок, то Марта Костюк сохранила 28-е место, а Даяна Ястремская потеряла две позиции и теперь располагается 54-й.

Александра Олейникова обновила личный рекорд в рейтинге WTA, поднявшись на семь позиций — сейчас она является 66-й ракеткой мира. Юлия Стародубцева опустилась на три ступеньки и сейчас идет 108-й.

Дарья Снигур отыграла семь позиций и сейчас является 110-й. Ангелина Калинина, выиграв два подряд турнира WTA 125 в Анталии, спрогрессировала сразу на 62 позиции и теперь находится на 127-м месте.

Реклама

Первой ракеткой планеты продолжает оставаться нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко. На вторую строчку поднялась представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая не пустила Свитолину в финал турнира в Индиан-Уэллсе. На третье место опустилась Швентек.

Обновленный рейтинг WTA

1. Арина Соболенко — 11025 очков

2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 7783 (+1 позиция)

3. Ига Швентек (Польша) — 7413 (-1)

Реклама

4. Кори Гауфф (США) — 6748

5. Джессика Пегула (США) — 6678

6. Аманда Анисимова (США) — 6180

7. Жасмин Паолини (Италия) — 4232

Реклама

8. Элина Свитолина (Украина) — 4020 (+1)

9. Виктория Мбоко (Канада) — 3351 (+1)

10. Мирра Андреева — 3066 (-2)

…

Реклама

28. Марта Костюк (Украина) — 1528

54. Даяна Ястремская (Украина) — 1140 (-2)

66. Александра Олейникова (Украина) — 960 (+7)

108. Юлия Стародубцева (Украина) — 751 (-3)

Реклама

110. Дарья Снигур (Украина) — 737 (+7)

127. Ангелина Калинина (Украина) — 625 (+62)

205. Вероника Подрез (Украина) — 349 (-2)

287. Анастасия Соболева (Украина) — 232 (-17)

Реклама

292. Катарина Завацкая (Украина) — 231 (+2)

