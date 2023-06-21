Свитолина получила уайлд-кард и сыграет в основной сетке Wimbledon-2023

Главная звезда украинского тенниса Элина Свитолина выступит в основной сетке Wimbledon-2023.

Организаторы тунира Большого шлема предоставили 28-летней украинцы уайлд-кард, избавив ее от необходимости преодолевать квалификацию.

В конце марта организаторы Уимблдона утвердили рейтинг теннисисток, которые автоматически попадут в основную сетку турнира. В нем не оказалось Элины, ведь на тот момент она занимала лишь 192-е место в рейтинге WTA.

Воспользоваться защищенным рейтингом Свитолина не имела возможности, поэтому ей пришлось бы стартовать в квалификации, если бы не уайлд-кард от организаторов турнира.

Свитолина в девятый раз сыграет в основной сетке Wimbledon. Ее лучшим результатом на этом турнире Grand Slam является полуфинал в 2019 году.

Свитолина – пятая украинская теннисистка, попавшая в основную сетку Wimbledon-2023. Кроме нее, с этой стадии на турнире будут стартовать Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Екатерина Байндль.

Основная сетка Wimbledon-2023 состоится с 3-го по 16 июля.

Напомним, в прошлом году Wimbledon стал единственным крупным турниром, не допустившим к участию россиян и белорусов.

Из-за недопущения к турниру игроков из России и Беларуси международные теннисные организации – ATP, WTA и ITF – лишили Wimbledon-2022 рейтинговых очков.

В этом году россиян и белорусов допустили к Wimbledon в нейтральном статусе при условии выполнения ими ряда правил. Теннисисты из РФ и Беларуси, а также их команды должны подписать "декларацию о нейтралитете". Также на турнир не допустят игроков, получающих финансирование от государств стран-агрессоров.

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