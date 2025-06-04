Свитолина после вылета из Roland Garros-2025 назвала главную цель в своей карьере

Элина Свитолина / © Associated Press

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№14 WTA) после вылета в четвертьфинале Roland Garros-2025 назвала главную цель в своей карьере.

30-летняя уроженка Одессы заявила, что хочет выиграть турнир Grand Slam и возглавить рейтинг лучших теннисисток мира.

"Моя конечная цель – выиграть турнир Grand Slam, стать первой в рейтинге WTA. Но я пытаюсь идти шаг за шагом. Не спешить. И для меня важно порой просто сесть и осознать, сколько я уже сделала, сколько усилий было приложено.

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Возвращение после беременности – это уже незаурядное испытание. Иногда мне просто хочется сесть, расслабиться, похлопать себя по плечу и сказать: "Окей, ты в хорошем положении, ты все делаешь правильно. Не так много людей сделали то, что ты. И ты на правильном пути. Так что продолжай работать и делай свое дело… и хорошие вещи придут к тебе".

Я чувствую, что у меня есть хорошие шансы показать качественный теннис и бросить вызов топовым игрокам в борьбе за титулы и в сложных матчах. Я в это верю. Я хочу продолжать работать. Иначе я б не была здесь, не играла б и не соревновалась. Я бы просто сидела дома и наслаждалась пенсией", – сказала Свитолина.

В четвертьфинале Roland Garros-2025 украинка уступила экс-первой ракетке мира польке Иге Швентек (№5 WTA) со счетом 1:6, 5:7.

Для Элины это был пятый в карьере четвертьфинал на французском мэйджоре (2015, 2017, 2020, 2023, 2025), однако ни разу ей так и не удалось преодолеть эту стадию.

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Свитолина за свою карьеру выиграла 18 титулов на уровне WTA, последний из которых завоевала в апреле 2025 года на турнире во французском Руане. Также она является победительницей Итогового турнира WTA 2018 года и бронзовой призеркой Олимпиады-2020.

Лучшими результатами Элины на турнирах Grand Slam остаются три полуфинала: Wimbledon (2019, 2023) и US Open (2019).

Ее самая высокая позиция в мировом рейтинге – третье место, которое она занимала в сентябре 2017 года.

В середине октября 2022 года Элина впервые стала мамой. Украинка родила дочь от своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса. В начале апреля 2023-го она вернулась на корт после декрета.

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Ранее сообщалось, что Свитолину номинировали на престижную награду после выхода сборной Украины в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.