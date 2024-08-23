Свитолина потерпела поражение и не смогла выйти в полуфинал турнира в Монтеррее (видео)

Элина не справилась с чешкой Линдой Носковой.

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела выйти в полуфинал турнира WTA 500 в мексиканском Монтеррее.

В четвертьфинале 29-летняя уроженка Одессы проиграла шестой сеяной, 19-летней Линде Носковой из Чехии. Матч продолжался 1 час 22 минуты и завершился поражением украинки со счетом 4:6, 4:6.

Обзор матча Носкова – Свитолина

Отметим, что в 1/8 финала Свитолина победила экс-россиянку Элину Аванесян, которая с августа 2024 года выступает под флагом Армении. После своего триумфа украинка не пожала сопернице руку.

Свитолина была последней украинкой в одиночном разряде турнира в Монтеррее. Ранее в первом круге вылетели Ангелина Калинина и Екатерина Володько.

Следующим турниром для Свитолиной станет US Open-2024, основная сетка которого стартует в понедельник, 26 августа.

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