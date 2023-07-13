Свитолина потерпела поражение и не сумела выйти в финал Wimbledon-2023

Элина не смогла впервые в карьере добраться до финала Уимблдонского турнира.

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в финал Wimbledon 2023 года.

В полуфинале 28-летняя уроженка Одессы уступила чешке Маркете Вондроушовой.

Матч завершился поражением украинки со счетом 3:6, 3:6. Теннисистки провели на корте один час и 16 минут.

В финале Вондроушова сыграет против победительницы второго полуфинала между Онс Жабер (Тунис) и белорусской Ариной Соболенко, которая из-за войны в Украине допущена к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Отметим, что Свитолина во второй раз в карьере играла в полуфинале Wimbledon. Впервые Элина выходила в 1/2 финала на этом турнире Grand Slam в 2019 году, но тогда проиграла будущей чемпионке, румынке Симоне Халеп.

Ранее сообщалось, что Свитолина в 1/8 финала Wimbledon-2023 обыграла экс-первую ракетку мира, белоруску Викторию Азаренко. В четвертьфинале украинка обыграла действующую лучшую теннисистку планеты, польку Игу Швентек.

Свитолина благодаря своему успешному выступлению на нынешнем Уимблдоне вернет себе звание первой ракетки Украины. В новом рейтинге по итогам Wimbledon она опередит Ангелину Калинину.

Напомним, в начале апреля Свитолина вернулась на корт после декрета. В середине октября прошлого года Элина впервые стала мамой. Украинка родила дочь от своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса.

На первом турнире Большого шлема после рождения дочери – Roland Garros – Свитолина дошла до четвертьфинала, где проиграла Соболенко.

Читайте также:

Свитолина эмоционально прокомментировала победу над белоруской Азаренко в 1/8 финала Wimbledon (видео)

Зрители освистали белоруску Азаренко после поражения от Свитолиной на Wimbledon-2023 (видео)

Цуренко проиграла четвертой ракетке мира и не смогла выйти в четвертьфинал Wimbledon-2023