Свитолина потерпела поражение в третьей игре матчевой встречи Украина – Румыния на Кубке Билли Джин Кинг

Женская сборная Украины по теннису проиграла третий матч матчевой встречи против Румынии в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Первая ракетка нашей страны Элина Свитолина не осилила Ану Богдан.

Напряженный матч длился 2 часа 51 минуту и завершился поражением нашей соотечественницы со счетом 4:6, 6:4, 3:6.

Таким образом, счет в матчевой дуэли стал 2:1 в пользу украинок. В первый игровой день свои одиночные матчи выиграли Леся Цуренко (победила Ану Богдан) и Элина Свитолина (обыграла Жаклин Кристиан).

Для общей победы "сине-желтым" остается выиграть еще один поединок. Впереди 13 апреля запланированы встречи Цуренко – Кристиан, а также поединок в парном разряде, где Украину представят Людмила и Надежда Киченок, а Румынию – Анка Тодони и Мара Гае.

Добавим, что в составе румынской команды отсутствует ее лидер – экс-первая ракетка мира Симона Халеп, у которой возникли проблемы со здоровьем после турнира в Майами.

Победитель матча Украина – Румыния выйдет в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг, а проигравшая команда вернется в раунд плей-офф.

Отметим, что Украина третий год подряд пытается пробиться в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг. В 2022 году наши теннисистки уступили сборной США, а в 2023-м – команде Чехии.

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