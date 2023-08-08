Свитолина потерпела разгромное поражение на старте турнира WTA в Монреале

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти во второй круг турнира WTA 1000 в канадском Монреале.

В стартовом раунде соревнований Свитолина (№26 WTA) проиграла американке Даниэль Коллинс (№48 WTA).

Матч продолжался один час 12 минут и завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу представительницы США.

За проведенное на корте время Элина трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного из двух брейкпоинтов.

Отметим, что это была вторая в истории очная встреча между Свитолиной и Коллинс. Впервые теннисистки играли между собой в начале 2020 года на турнире WTA в Брисбене – тогда американка выиграла по итогам двух сетов.

Во втором круге турнира в Монреале соперницей Коллинс станет Мария Саккари из Греции (№9 WTA).

Ранее в первом круге турнира в Монреале выбыла еще одна украинка Ангелина Калинина, уступив американке Слоан Стивенс со счетом 4:6, 6:7.

Позже свои поединки первого раунда этих соревнований проведут еще две украинские теннисистки – Марта Костюк и Леся Цуренко. Оппоненткой Костюк будет китаянка Чжэн Циньвэнь, а Цуренко встретится с хорваткой Петрой Мартич.

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