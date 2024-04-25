Свитолина потерпела сенсационное фиаско на старте престижного турнира в Мадриде

Элина не справилась с 55-й ракеткой мира.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№18 WTA) не смогла преодолеть второй круг турнира WTA 1000 в Мадриде.

29-летняя уроженка Одессы получила 16-й номер посева на этих соревнованиях и стартовала сразу со второго раунда, где сенсационно уступила испанке Саре Соррибес Тормо (№55 WTA).

Матч длился 2 часа 13 минут и закончился поражением украинской теннисистки со счетом 3:6, 5:7.

Отметим, что во втором сете украинка вела в счете 4:1, однако испанка смогла отыграться и одержать победу в поединке.

За проведенное на корте время Свитолина выполнила 2 подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов.

Ранее из турнира в Мадриде выбыла украинка Леся Цуренко, которая в первом круге проиграла 170-й ракетке мира филиппинке Александре Эале (6:2, 4:6, 4:6).

В этих соревнованиях Украину продолжают представлять Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская, которые должны стартовать со второго раунда.

Читайте также:

Свитолина осталась первой ракеткой Украины, личный рекорд Костюк: обновленные рейтинги WTA и ATP

Костюк уступила четвертой ракетке мира в финале турнира WTA 500 в Штутгарте

Пять украинских теннисисток попали в основную сетку Roland Garros-2024