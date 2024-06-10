Свитолина потеряла статус первой ракетки Украины: обновленные теннисные рейтинги WTA и ATP

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновили свои рейтинги по итогам Roland Garros-2024. Первой ракеткой Украины в женском разряде стала Марта Костюк, которая опередила Элину Свитолину.

После вылета в 1/8 финала французского мэйджора Свитолина опустилась на два места в рейтинге WTA и теперь занимает 21-ю ступеньку.

Костюк, несмотря на поражение во втором круге Открытого чемпионата Франции, улучшила свое положение в мировой классификации на три позиции. Марта поднялась с 20-го места на 17-е, установив личный рекорд.

Возглавлять мировой рейтинг продолжает полька Ига Швентек, которая стала победительницей Roland Garros-2024. Она выиграла этот турнир Grand Slam в третий раз подряд и четвертый раз за последние пять лет.

На второе место в рейтинге WTA поднялась американка Кори Гауфф, которая сдвинула на третью ступеньку "нейтральную" теннисистку с белорусским паспортом Арину Соболенко.

Рейтинг WTA

1. Ига Швентек (Польша) – 11695 очков

2. Кори Гауфф (США) – 7988 (+1)

3. Арина Соболенко – 7788 (-1)

4. Елена Рыбакина (Казахстан) – 5973

5. Джессика Пегула (США) – 4625

6. Маркета Вондроушова (Чехия) – 4503

7. Жасмин Паолини (Италия) – 4068 (+8)

8. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4005

9. Мария Саккари (Греция) – 3980 (-2)

10. Онс Жабер (Тунис) – 3748 (-1)

...

17. Марта Костюк (Украина) – 2240 (+3)

21. Элина Свитолина (Украина) – 2100 (-2)

27. Даяна Ястремская (Украина) – 1712 (+5)

46. Ангелина Калинина (Украина) – 1221 (+2)

59. Леся Цуренко (Украина) – 1048 (-14)

127. Дарья Снигур (Украина) – 608 (-4)

134. Юлия Стародубцева (Украина) – 557 (+8)

182. Екатерина Байндль (Украина) – 421 (-13)

207. Екатерина Завацкая (Украина) – 358 (-6)

Первой ракеткой Украины среди мужчин остается Виталий Сачко, который проиграл на старте квалификации Roland Garros. Он опустился на восемь позиций по сравнению с предыдущим рейтингом и сейчас располагается 203-м.

Возглавил рейтинг ATP итальянец Янник Синнер, который отыграл одну позицию. Испанец Карлос Алькарас после победы в финале Roland Garros-2024 поднялся с третьего места на второе.

В свою очередь, серб Новак Джокович, который перед четвертьфиналом французского мэйджора снялся с турнира из-за травмы правого колена, потерял статус первой ракетки мира и сейчас находится на третьей позиции.

Рейтинг ATP

1. Янник Синнер (Италия) – 9525 очков (+1)

2. Карлос Алькарас (Испания) – 8580 (+1)

3. Новак Джокович (Сербия) – 8360 (-2)

4. Александер Зверев (Германия) – 8885

5. Даниил Медведев – 6485

6. Андрей Рублев – 4710

7. Каспер Рууд (Норвегия) – 4025

8. Хуберт Хуркач (Польша) – 3995

9. Алекс де Минор (Австралия) – 3845 (+2)

10. Григор Димитров (Болгария) – 3775

...

203. Виталий Сачко (Украина) – 300 (-8)

216. Илья Марченко (Украина) – 281

342. Вадим Урсу (Украина) – 151 (-3)

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