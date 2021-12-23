Свитолина представила своих новых тренеров: кто вошел в команду лучшей теннисистки Украины

Свитолина представила своих новых тренеров: кто вошел в команду лучшей теннисистки Украины

К следующему сезону Элина готовится с новым тренерским штабом.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина назвала имена своих новых тренеров.

В команду 27-летней теннисистки вошли Андис Юшка (основной тренер), Гюнтер Бресник (тренер-консультант) и Юрий Жураковский (тренер по физической подготовке).

Вместе с этими специалистами Свитолина проводит тренировочные сборы перед стартом сезона-2022, сообщает Большой теннис Украины.

btu.org.ua

Латвийский экс-теннисист Андис Юшка раньше работал в качестве спарринг-партнера и тренера с другими представительницами WTA: Еленой Остапенко (Латвия) и Амандой Анисимовой (США).

Австрийский тренер-консультант Бресник с начала этого года также тренирует мужа Свитолиной - Гаэля Монфиса. В списке его бывших подопечных - Борис Беккер, Патрик Макинрой, Доминик Тим, Эрнест Гулбис.

"Я в большом предвкушении от начала следующего сезона вместе с моей новой командой. Тот опыт, который имеет каждый из них, я уверена, принесет пользу моей игре. Я чувствую, что это правильные люди для сотрудничества на этом этапе моей карьеры", - поделилась Свитолина.

Напомним, в октябре этого года Свитолина прекратила сотрудничество с Эндрю Бэтлсом. За пять лет работы с британцем Элина выиграла 11 титулов, а также установила личный и национальный рекорд в рейтинге WTA - третье место.

Последним турниром Светолиной стали соревнования в испанском Тенерифе. Там украинка "зачехлила" ракетку уже на стадии 1/16 финала , где уступила 19-летней сопернице;

, где уступила 19-летней сопернице; По итогам нынешнего сезона Элина впервые за пять лет не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA. Поэтому у нее забрали очки за победу на прошлых соревнованиях и она впервые с мая 2017 года выпала из топ-10 мирового рейтинга. Теперь украинка располагается на 15-й строчке.

В 2021 году Элина Свитолина выиграла турнир в Чикаго, а на Олимпиаде-2020 в Токио добыла бронзовую медаль.

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