ТСН в социальных сетях

Свитолина принесла Украине вторую победу над Польшей в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Элина разгромила Катаржину Каву, отдав сопернице всего три гейма.

Элина Свитолина / © Facebook Федерации тениса Украины

Сборная Украины одержала вторую победу в противостоянии с Польшей в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Элина Свитолина разгромила Катаржину Каву. Поединок завершился со счетом 6:2, 6:1.

Таким образом, счет в матчевой встрече между сборными Украины и Польши стал 2:0 в пользу "сине-желтых".

Ранее Марта Костюк вывела Украину вперед в противостоянии с Польшей, уверенно обыграв Магду Линетт со счетом 6:4, 6:0.

Для выхода в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг нужно одержать победу как минимум в трех из пяти матчей. Так что сборной Украины будет достаточно выиграть еще один поединок.

Второй день встречи Украина — Польша, 11 апреля, начнется парным матчем, в котором украинский дуэт Людмилы и Надежды Киченок будет противостоять польскому тандему Майя Хвалинская и Катаржина Кава.

Также запланированы еще два одиночных поединка: Свитолина сыграет против Линетт, а Костюк посоревнуется с Кавой.

Напомним, в прошлом году сборная Украины дошла до полуфинала Кубка Билли Джин Кинг, где проиграла будущим чемпионкам — итальянкам.

Дата публикации
Количество просмотров
100
