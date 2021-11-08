Свитолина продолжила падение в рейтинге лучших теннисисток планеты

Другая украинка обновила личный рекорд.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина опустилась в обновленном рейтинге WTA .

Отметим, что на прошлой неделе женщины не играли соревнований WTA из-за проведения финального турнира Кубка Билли Джин Кинг. Впрочем, восьмого ноября настало время прощаться с очками за турнир в Индиан-Уэллсе образца 2019 года.

27-летняя Свитолина потеряла еще одну позицию и, как следствие, теперь располагается на 15 строчке. В активе спортсменки 2 726 очков. Отметим, что на прошлой неделе Свитолина впервые с мая 2017 выпала из списка топ-10 теннисисток мира.

В то же время Марта Костюк сохранила за собой 50 место. Ангелина Калинина, вчера выигравшая пятый турнир ITF в год, обновила личный рекорд и поднялась на 52-ю строчку. На три ступеньки, с 100 на 97, поднялась Даяна Ястремская.

Что касается изменений в топ-10, то стоит отметить прогресс на одно место Иги Швентек (Польша) и дебют испанки Паулы Бадосы.

ОБНОВЛЕННЫЙ РЕЙТИНГ WTA

1. Эшли Барти (Австралия, 7 582)

2. Арина Соболенко (Беларусь, 6 130)

3. Барбора Крейчикова (Чехия, 4 708)

4. Каролина Плишкова (Чехия, 4 510)

5. Гарбинье Мугуруса (Испания, 4 310)

6. Мария Саккари (Греция, 3 760)

7. Онс Жабер (Тунис, 3 455)

8. Анетт Контавейт (Эстония, 3 396)

9. Ига Швентек (Польша, 3 286, +1)

10. Паула Бадоса(Польша, 3 224, +1)

Украинки в обновленном рейтинге WTA .

В Чемпионской гонке WTA определились все восемь участников. Это Арина Соболенко, Барбора Крейчикова, Каролина Плишкова, Мария Саккари, Ига Швентек, Гарбиньо Мугуруса, Паула Бадоса и Анетт Контавейт. Именно эти теннисистки и сыграют на Итоговом турнире;

Свитолина все еще имеет шансы отправиться на Итоговый турнир в качестве запасной. Сейчас она в этом списке вторая.

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