Свитолина проиграла 17-летней россиянке в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка Украины не справилась с "нейтральной" соперницей из государства-агрессора.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№23 WTA) не сумела пробиться в полуфинал турнира WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе.

В 1/4 финала первая ракетка Украины уступила 17-летней россиянке Мирре Андреевой (№11 WTA), которая из-за захватнической войны РФ против Украины допущена к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Матч продолжался 1 час 30 минут и завершился поражением Элины со счетом 5:7, 3:6.

За проведенное на корте время Свитолина ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 6 брейк-пойнтов.

Это была первая очная встреча теннисисток. Раньше они на корте не пересекались.

Элина впервые за четыре года сыграла в четвертьфинале на турнире WTA 1000. До этого 30-летняя уроженка Одессы последний раз добиралась до этой стадии еще на турнире в Риме в 2021 году.

Отметим, что в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе украинка одержала волевую победу над четвертой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

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