Свитолина проиграла Андреевой в финале Итогового турнира WTA

Элина Свитолина / © Associated Press

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Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) потерпела поражение от бесфлажной россиянки Мирры Андреевой (№3 WTA) в финале Итогового турнира WTA-2026.

Поединок длился 1 час 49 минут и завершился со счетом 5:7, 3:6.

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Это была четвертая очная встреча теннисисток. Свитолина в третий раз проиграла Андреевой, в последний раз это произошло на старте нынешнего Итогового турнира — тогда украинка потерпела поражение со счетом 4:6, 0:6.

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Обзор матча

Будет добавлен в скором времени.

Элина в третий раз в карьере сыграла в финале Итогового турнира WTA. Она выиграла эти соревнования в 2018 году, а в 2019-м — стала финалисткой.

Свитолина стартовала на Итоговом турнире с поражения от Андреевой, затем одержала волевую победу над чешкой Каролиной Муховой, а в решающем, третьем матче группового этапа одолела бесфлажную белоруску Арину Соболенко. В полуфинале Элина разгромила чешку Линду Носкову.

Таким образом, Свитолина завершит сезон на шестой позиции мирового рейтинга — победа позволила бы Элине подняться сразу на четвертую строчку.

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Напомним, что на Итоговом турнире Украина впервые была представлена двумя теннисистками. Кроме Свитолиной, здесь также играла Марта Костюк, которая на дебютных соревнованиях такого уровня потерпела три поражения и не вышла в плей-офф.

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