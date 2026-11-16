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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Свитолина проиграла Андреевой в финале Итогового турнира WTA

Элина остановилась в шаге от завоевания трофея.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Элина Свитолина

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) потерпела поражение от бесфлажной россиянки Мирры Андреевой (№3 WTA) в финале Итогового турнира WTA-2026.

Поединок длился 1 час 49 минут и завершился со счетом 5:7, 3:6.

Это была четвертая очная встреча теннисисток. Свитолина в третий раз проиграла Андреевой, в последний раз это произошло на старте нынешнего Итогового турнира — тогда украинка потерпела поражение со счетом 4:6, 0:6.

Обзор матча

Будет добавлен в скором времени.

Элина в третий раз в карьере сыграла в финале Итогового турнира WTA. Она выиграла эти соревнования в 2018 году, а в 2019-м — стала финалисткой.

Свитолина стартовала на Итоговом турнире с поражения от Андреевой, затем одержала волевую победу над чешкой Каролиной Муховой, а в решающем, третьем матче группового этапа одолела бесфлажную белоруску Арину Соболенко. В полуфинале Элина разгромила чешку Линду Носкову.

Таким образом, Свитолина завершит сезон на шестой позиции мирового рейтинга — победа позволила бы Элине подняться сразу на четвертую строчку.

Напомним, что на Итоговом турнире Украина впервые была представлена двумя теннисистками. Кроме Свитолиной, здесь также играла Марта Костюк, которая на дебютных соревнованиях такого уровня потерпела три поражения и не вышла в плей-офф.

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