Свитолина проиграла бесфлажной россиянке и выбыла из US Open-2026

Элина Свитолина / © Associated Press

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№9 WTA) не сумела пробиться в 1/8 финала US Open-2026 в женском одиночном разряде.

В третьем круге мэйджора 31-летняя уроженка Одессы проиграла бесфлажной россиянке Анне Калинской (№23 WTA), которая из-за войны россиян против Украины допущена к соревнованиям только в "нейтральном" статусе.

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Трехсетовый матч длился 1 час 54 минуты и завершился поражением нашей соотечественницы со счетом 3:6, 6:2, 3:6.

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Обзор матча

Это была шестая очная встреча между теннисистками. Свитолина выиграла у Калинской четыре раза и потерпела два поражения.

Отметим, что в первом круге Открытого чемпионата США по теннису Элина одержала разгромную победу над аргентинкой Соланой Сиеррой (№87 WTA) — 6:1, 6:2.

Во втором раунде Свитолина одержала непростую победу над австралийкой Майей Джойнт (№72 WTA) — 6:2, 6:7, 6:4.

Эллине не удается преодолеть третий раунд US Open с 2021 года, когда она дошла до четвертьфинала. За это время Свитолина трижды вылетала в 1/16 финала и один раз остановилась в первом круге. Ее лучшим результатом на этом турнире Grand Slam является выход в полуфинал в 2019 году.

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Таким образом, Украину в женском одиночном турнире US Open-2026 продолжают представлять две теннисистки: Марта Костюк уже вышла в 1/8 финала, а Юлия Стародубцева матч третьего круга сыграет позже.

Ранее сообщалось, что Костюк разбила бесфлажную россиянку и вышла в 1/8 финала US Open-2026.

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