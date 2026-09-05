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Свитолина проиграла бесфлажной россиянке и выбыла из US Open-2026
Элина в трехсетовом поединке потерпела поражение от Анны Калинской из страны-террориста.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№9 WTA) не сумела пробиться в 1/8 финала US Open-2026 в женском одиночном разряде.
В третьем круге мэйджора 31-летняя уроженка Одессы проиграла бесфлажной россиянке Анне Калинской (№23 WTA), которая из-за войны россиян против Украины допущена к соревнованиям только в "нейтральном" статусе.
Трехсетовый матч длился 1 час 54 минуты и завершился поражением нашей соотечественницы со счетом 3:6, 6:2, 3:6.
Обзор матча
Это была шестая очная встреча между теннисистками. Свитолина выиграла у Калинской четыре раза и потерпела два поражения.
Отметим, что в первом круге Открытого чемпионата США по теннису Элина одержала разгромную победу над аргентинкой Соланой Сиеррой (№87 WTA) — 6:1, 6:2.
Во втором раунде Свитолина одержала непростую победу над австралийкой Майей Джойнт (№72 WTA) — 6:2, 6:7, 6:4.
Эллине не удается преодолеть третий раунд US Open с 2021 года, когда она дошла до четвертьфинала. За это время Свитолина трижды вылетала в 1/16 финала и один раз остановилась в первом круге. Ее лучшим результатом на этом турнире Grand Slam является выход в полуфинал в 2019 году.
Таким образом, Украину в женском одиночном турнире US Open-2026 продолжают представлять две теннисистки: Марта Костюк уже вышла в 1/8 финала, а Юлия Стародубцева матч третьего круга сыграет позже.
Ранее сообщалось, что Костюк разбила бесфлажную россиянку и вышла в 1/8 финала US Open-2026.