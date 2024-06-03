Свитолина проиграла четвертой ракетке мира и не сумела выйти в 1/4 финала Roland Garros-2024

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№19 WTA) не смогла пробиться в четвертьфинал Roland Garros-2024.

В матче 1/8 финала 29-летняя уроженка Одессы уступила четвертой ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана.

Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. Игра завершилась поражением украинки со счетом 4:6, 3:6.

В течение поединка Элина 5 раз подавала навылет, совершила три двойные ошибки и использовала 2 из 3 брейк-пойнтов.

Свитолина и Рыбакина в четвертый раз играли между собой. Теперь счет в их очных встречах сравнялся – 2:2.

Вылетев из турнира в 1/8 финала, Элина не сумела повторить свой личный рекорд на Roland Garros. Ее наивысшим достижением на этом мэйджоре остается участие в четвертьфинале, куда она доходила четыре раза (2015, 2017, 2020, 2023).

Таким образом, Свитолина последней из украинских теннисисток закончила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции. Ранее в третьем круге турнира вылетела Даяна Ястремская. Марта Костюк выбыла во втором раунде, а Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева уступили еще на старте основной сетки.

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