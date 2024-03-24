Свитолина проиграла экс-первой ракетке мира в стартовом матче на турнире в Майами (видео)

Выступления на этих соревнованиях также прекратила еще одна украинка Даяна Ястремская.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла пробиться в третий круг турнира WTA 1000 в Майами (США).

В своем стартовом матче на этих соревнованиях 29-летняя уроженка Одессы (№17 WTA) уступила экс-первой ракетке мира японке Наоми Осаке (№229 WTA).

Поединок продолжался 1 час 31 минуту и завершился поражением Элины со счетом 2:6, 6:7.

Отметим, что это была седьмая в истории личная встреча теннисисток. Свитолина трижды побеждала Осаку, а четыре раза терпела поражение.

Обзор матча Осака – Свитолина

Еще одна украинская теннисистка Даяна Ястремская (№33 WTA) также завершила выступления на турнире в Майами. В 1/16 финала 23-летняя уроженка Одессы проиграла Марии Саккари (№9 WTA) из Греции.

Матч продолжался 2 часа 4 минуты и закончился поражением Ястремской со счетом 5:7, 4:6. Это была первая личная встреча теннисисток.

Таким образом, Украину на турнире в Майами осталась представлять только Ангелина Калинина, которая в третьем круге сенсационно выбила вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

За выход в четвертьфинал Калинина (№36 WTA) сразится с уроженкой Москвы Юлией Путинцевой (№68 WTA), которая представляет Казахстан.

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