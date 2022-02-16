Свитолина проиграла лаки-лузеру и вылетела из престижного турнира в Дубае

Элина уступила сопернице в двух сетах.

Лучшая теннисистка Украины и 15-я в мировом рейтинге Элина Свитолина прекратила борьбу на престижном турнире WTA 500 в Дубае.

Так, 27-летняя Свитолина в рамках 2-го круга соревнований потерпела поражение от швейцарской теннисистки — Джил Тайхман (№35 WTA), попавшей в основную сетку турнира, как лаки-лузер.

Встреча, длившаяся час и 41 минуту, завершилась со счетом 6:7, 2:6. За это время Элина совершила три подачи "на вылет", допустила шесть двойных ошибок и не выиграла ни одного брейка.

Таким образом, Свитолина проиграла Тайхман во втором очном матче подряд. В прошлом году первая ракетка Украины уступила ей старт турнира в Мадриде. До этого эти теннисистки встречались между собой только раз, и там победу праздновала Элина.

Отметим, что украинка выиграла турнир в Дубае дважды (2017 и 2018). В 2019 году дошла до полуфинала, а последние два года уступала в первом круге.

В первом раунде Свитолина победила Майяру Шериф из Египта (№65 WTA) – 6:2, 6:3;

из Египта (№65 WTA) – 6:2, 6:3; Вскоре свой матч второго круга сыграет другая украинка – Даяна Ястремская. Она встретится против второй сеяной Барборы Крейчиковой (№3 WTA, Чехия). Также на этом турнире выступила еще одна украинка – Марта Костюк. Правда, она еще в первом раунде проиграла белоруске Арине Соболенко – 4:6, 1:6.

Добавим, так уж сложилось, что Элина в пятом поединке подряд уступила теннисистке-левши. Кроме двух фиаско в матчах с Тайхман, одесситка не смогла справиться с чешкой Маркетой Вондроушовой, немкой Анджелик Кербер и канадкой Лейлой Фернандес. Кроме того, Свитолина впервые в карьере проиграла лаки-лузеру. Выход в 1/8 финала соревнований в ОАЭ принес Свитолиной 55 рейтинговых очков и девять тысяч долларов призовых "грязными".