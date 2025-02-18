Свитолина проиграла напряженный матч с двумя тай-брейками и выбыла из турнира в Дубае

Элина не сумела преодолеть второй круг престижных соревнований.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№24 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

В матче второго круга 30-летняя уроженка Одессы потерпела поражение от Клары Таусон (№38 WTA) из Дании.

Поединок длился 2 часа 43 минуты и завершился со счетом 6:7, 6:3, 6:7.

Это была вторая очная встреча теннисисток. В первом их поединке также победила Таусон.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Даяна Ястремская разгромила "нейтральную" россиянку Анастасию Потапову и вышла в третий круг турнира в Дубае.

В свою очередь первая ракетка Украины Марта Костюк проиграла чемпионке Australian Open-2020 американке Софии Кенин и не смогла пробиться в третий круг турнира в Дубае.

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