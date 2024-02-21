Свитолина проиграла первой ракетке мира и не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Дубае

Элина не справилась с полькой Игой Швентек.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

В 1/8 финала 29-летняя украинка (№20 WTA) потерпела поражение от первой ракетки мира польки Иги Швентек.

Поединок длился 1 час 25 минут и завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу польской теннисистки.

Добавим, что это была третья личная встреча теннисисток. Дважды из матчей победительницей выходила Швентек, один раз триумфовала Свитолина (в четвертьфинале Wimbledon-2023).

Отметим, что на старте этого турнира Свитолина победила другую украинку Ангелину Калинину, а затем одержала уверенную победу над Татьяной Марией из Германии.

Напомним, для Элины это был первый турнир после Australian Open-2024, на котором она в 1/8 финала со слезами снялась с матча против чешки Линды Носковой из-за травмы спины.

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