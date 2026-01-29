Свитолина проиграла первой ракетке мира и не сумела выйти в финал Australian Open-2026

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№12 WTA) потерпела поражение от первой ракетки мира "нейтральной" белоруски Арины Соболенко в полуфинале Australian Open-2026.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу "безфлажной" теннисистки.

Это была седьмая очная встреча Свитолиной и Соболенко, украинка выиграла у белоруски только один поединок.

Элина впервые в карьере сыграла в полуфинале Australian Open. В этом году она обновила личный рекорд на этом турнире Grand Slam. Ранее она трижды останавливалась на стадии четвертьфинала (2018, 2019, 2025).

Благодаря выходу в полуфинал Australian Open-2026 первая ракетка Украины со следующей недели вернется в топ-10 мирового рейтинга.

Для Свитолиной это был четвертый в карьере полуфинал на мэйджорах. Ранее она дважды добиралась до полуфиналов на Wimbledon (2019, 2023) и один раз на US Open (2019), но еще никогда не выходила в финал турниров Grand Slam.

В финале Соболенко сыграет с триумфаторкой другого полуфинала, в котором посоревнуются представительница Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) и американка Джессика Пегула (№6 WTA).

Добавим, что в основной сетке Australian Open-2026 было шесть украинок. Кроме Свитолиной, нашу страну представляли Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова и Ангелина Калинина, но ни одна из них не смогла преодолеть стартовый круг.

Напомним, в январе 2026 года Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.