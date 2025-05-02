Свитолина проиграла первой ракетке мира и не сумела выйти в финал турнира в Мадриде

Элина Свитолина / © Associated Press

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Украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) не смогла выйти в финал турнира WTA 1000 в Мадриде.

В полуфинале 30-летняя украинка уступила первой ракетке мира "нейтральной" белоруске Арине Соболенко – 3:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час и 33 минуты. Свитолина 4 раза подавала навылет, совершила 4 двойные ошибки и использовала 2 из 7 брейк-пойнтов.

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Это была шестая очная встреча соперниц. Элина в пятый раз потерпела поражение от Соболенко.

Свитолина впервые в карьере сыграла в полуфинале турнира в Мадриде До этого она никогда не заходила на этих соревнованиях дальше второго раунда.

До матча против лидера мирового рейтинга Элина на турнире в Мадриде прошла британку Сонай Картал, Елену Рыбакину из Казахстана, Марию Саккари из Греции и японку Моюку Учидзиму.

Поражением от Соболенко прервалась победная серия Свитолиной, которая составляла 11 матчей. До четырех выигранных поединков в Мадриде она одержала две победы за сборную Украины в квалификации Кубка Билли Джин Кинг, а затем завоевала трофей на турнире WTA 250 во французском Руане, обыграв там пятерых соперниц.

Таким образом, Свитолина остановилась в шаге от повторения личного рекорда по количеству выигранных матчей подряд. Наиболее продолжительной для украинки остается серия из 12 побед, которую она установила в июле-августе 2013 года.

Отметим, что в четвертьфинале соревнований в испанской столице Соболенко выбила украинку Марту Костюк.

В финале Арина посоревнуется с четвертой ракеткой планеты американкой Кори Гауфф, которая в полуфинале разгромила польку Игу Швентек (6:1, 6:1).