Свитолина проиграла Швентек и не сумела выйти в полуфинал Roland Garros-2025

Элина Свитолина / © Associated Press

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№14 WTA) не смогла пробиться в полуфинал Roland Garros-2025.

В четвертьфинале 30-летняя уроженка Одессы уступила экс-первой ракетке мира польке Иге Швентек (№5 WTA).

Матч продолжался 1 час 43 минуты и завершился поражением украинки со счетом 1:6, 5:7.

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За проведенное на корте время Свитолина ни разу не подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На ее счету 12 виннеров и 28 непринужденных ошибок.

Это была пятая встреча между Элиной и Игой. Украинке только один раз удалось победить польку – в четвертьфинале Wimbledon-2023.

Свитолина в пятый раз в карьере дошла до 1/4 финала Roland Garros. Четыре предыдущих ее попытки выйти в полуфинал на этом турнире Grand Slam также были неудачными (2015, 2017, 2020, 2023).

Элина – последняя украинка, выбывшая из Roland Garros-2025. Кроме нее, в основной сетке турнира выступали Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Анастасия Соболева.

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В полуфинале Швентек посоревнуется с первой ракеткой мира "нейтральной" белоруской Ариной Соболенко, которая в четвертьфинале обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь (№7 WTA) – 7:6, 6:3.

Швентек является действующей чемпионкой турнира. В прошлом году она в третий раз подряд победила на Открытом чемпионате Франции. Польская теннисистка выиграла четыре из пяти последних Roland Garros.

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Ранее сообщалось, что Свитолину номинировали на престижную награду после выхода сборной Украины в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.

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