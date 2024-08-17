Свитолина проиграла Соболенко и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати (видео)

Элина уступила третьей ракетке мира в двухсетовом поединке.

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA 1000 в американском Цинциннати.

В третьем круге 29-летняя уроженка Одессы потерпела поражение от белоруски Арины Соболенко, которая из-за полномасштабного российского вторжения в Украину допущена к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Матч продолжался 1 час 20 минут и завершился со счетом 7:5, 6:2 в пользу третьей ракетки мира.

Обзор матча Соболенко – Свитолина

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Марта Костюк также остановилась в 1/8 финала турнира в Цинциннати, уступив лидеру мирового рейтинга, польке Иге Швентек.

Кроме того, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина выбыли из турнира в Цинциннати в первом раунде, а Леся Цуренко не преодолела квалификацию.

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