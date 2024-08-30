Свитолина проиграла третьей ракетке мира и не сумела пробиться в 1/8 финала US Open-2024

Элина выиграла первый сет у действующей триумфаторки Открытого чемпионата США, но в итоге выбыла из турнира.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№28 WTA) не смогла выйти в 1/8 финала US Open-2024.

В третьем круге престижных соревнований 29-летняя уроженка Одессы уступила третьей ракетке мира американке Кори Гауфф, которая является действующей чемпионкой US Open. В прошлом году в финале она одолела "нейтральную" белорусску Арину Соболенко.

Трехсетовый матч длился 2 часа 4 минуты и завершился поражением украинки со счетом 6:3, 3:6, 3:6.

Отметим, что самым большим достижением в карьере Элины на US Open остается выход в полуфинал в 2019 году.

Таким образом, единственной представительницей Украины в одиночном разряде Открытого чемпионата США-2024 осталась Марта Костюк (№19 WTA), которая прямо сейчас в 1/16 финала встречается с американкой Эммой Наварро (№12 WTA).

В этом году Украина в основе US Open-2024 была представлена сразу семью теннисистками – это новый национальный рекорд.

Даяна Ястремская (№34 WTA), Юлия Стародубцева (№146 WTA), Леся Цуренко (№85 WTA) и Екатерина Байндль (№329 WTA) выбыли в первом раунде соревнований. Ангелина Калинина (№55 WTA) во втором круге уступила Свитолиной.

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