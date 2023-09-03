Свитолина проиграла третьей ракетке мира и завершила выступления на US Open-2023 (видео)

Украинка навязала именитой сопернице борьбу, но уступила по итогам трех сетов.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла пробиться в 1/8 финала US Open-2023.

В третьем круге турнира Большого шлема 28-летняя уроженка Одессы проиграла третьей ракетке мира – американке Джессике Пегуле.

Трехсетовый поединок длился один час 52 минуты и завершился поражением украинки со счетом 4:6, 6:4, 2:6.

За проведенное на корте время Элина выполнила 4 подачи навылет и допустила 4 двойные ошибки.

Обзор матча

Добавим, что на старте US Open-2023 Свитолина уверенно обыграла немку Анну-Лену Фридзам. Во втором круге украинка в волевом стиле победила россиянку Анастасию Павлюченкову, которая выступала в нейтральном статусе.

Свитолина – последняя украинская теннисистка, вылетевшая из одиночного разряда US Open-2023. Для Элины это было десятое выступление в основной сетке Открытого чемпионата США. Ее личным рекордом на турнире остается полуфинал 2019 года.

Основная сетка Открытого чемпионата США по теннису продлится до 10 сентября. В этом году призовой фонд турнира составляет рекордные 65 миллионов долларов.

Читайте также:

Красиво простилась с теннисом: экс-украинка не пожала руку белоруске Соболенко на US Open (видео)

Магучих с личным рекордом сезона выиграла "золото" на этапе Бриллиантовой лиги

Останутся без олимпийских лицензий: россиян и белорусов не допустили к Азиатским играм-2023