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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Свитолина проиграла в четвертьфинале турнира WTA в Вашингтоне

Украинка потерпела поражение от филиппинки Александры Эалы.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Элина Свитолина

Элина Свитолина / © Associated Press

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA №10) не сумела выйти в полуфинал на турнире WTA 500 в Вашингтоне (США).

31-летняя уроженка Одессы в четвертьфинале проиграла филиппинке Александре Эале (WTA №28). Матч продолжался 1 час 33 минуты и завершился поражением Элины со счетом 3:6, 4:6.

Отметим, что Свитолина получила второй номер посева на турнире в Вашингтоне. Первый круг украинка пропускала, а во втором победила экс-россиянку Полину Кудерметову, которая сейчас представляет Узбекистан.

Для Элины это был первый турнир с Уимблдона-2026, где она сенсационно выбыла уже в первом раунде, проиграв другой украинке Дарье Снигур.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по теннису назвала состав на финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг.

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Дата публикации
Количество просмотров
28
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