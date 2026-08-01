Свитолина проиграла в четвертьфинале турнира WTA в Вашингтоне

Элина Свитолина / © Associated Press

Реклама

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA №10) не сумела выйти в полуфинал на турнире WTA 500 в Вашингтоне (США).

31-летняя уроженка Одессы в четвертьфинале проиграла филиппинке Александре Эале (WTA №28). Матч продолжался 1 час 33 минуты и завершился поражением Элины со счетом 3:6, 4:6.

Реклама

Отметим, что Свитолина получила второй номер посева на турнире в Вашингтоне. Первый круг украинка пропускала, а во втором победила экс-россиянку Полину Кудерметову, которая сейчас представляет Узбекистан.

Реклама

Для Элины это был первый турнир с Уимблдона-2026, где она сенсационно выбыла уже в первом раунде, проиграв другой украинке Дарье Снигур.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по теннису назвала состав на финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг.

Новости партнеров