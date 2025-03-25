Свитолина проиграла второй ракетке мира и вслед за Костюк закончила выступления на турнире в Майами

Обе украинские теннисистки не сумели пробиться в четвертьфинал престижных соревнований в США.

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк не смогли выйти в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Майами (США).

В 1/8 финала Свитолина (№22 WTA) потерпела поражение от второй ракетки мира польки Иги Швентек со счетом 6:7, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 7 минут. За это время Элина выполнила три подачи навылет и допустила пять двойных ошибок.

Костюк (№29 WTA) в четвертом круге соревнований уступила американке Джессике Пегуле (№4 WTA) – 2:6, 3:6.

Поединок длился 1 час 17 минут. Марта ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. Во втором сете украинка вела в счете 3:0, но затем проиграла 6 геймов подряд.

Таким образом, все украинские теннисистки завершили выступления на турнире в Майами.

Напомним, в третьем раунде этих соревнований Костюк разгромила "нейтральную" россиянку Анну Блинкову, а Свитолина обыграла чешку Каролину Мухову.

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